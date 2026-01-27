Ричмонд
Людмила Бабушкина празднует день рождения: какие законы инициировала председатель свердловского парламента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 27 января 2026 года празднует очередной день рождения. Уже более 15 лет она возглавляет областной парламент. За это время свердловские депутаты приняли сотни социально значимых законов. Какие инициативы, затрагивающие широкие круги свердловчан, инициированы непосредственно Людмилой Бабушкиной, читайте в материале.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Государственно-частное партнерство: деньги инвесторов — на инфраструктуру.

В 2015 году по инициативе Бабушкиной был принят закон «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве». Благодаря ему в регионе активно применяются концессионные соглашения, привлекающие частные инвестиции в инфраструктуру. Так, появилась трамвайная линия между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, а также реконструирован Центр микрохирургии глаза — один из крупнейших в стране.

Патриотизм и волонтерство: от слов к делу.

В 2016 году Бабушкина предложила закон «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области». Он помог развить систему кадетского образования, поддержать добровольцев и некоммерческие организации. Сегодня на Урале действует масштабная программа патриотического воспитания, а волонтеры получают помощь от государства.

В 2021 году по предложению Бабушкиной был учрежден Почетный знак «За заслуги в волонтерской деятельности». Его уже получили более 150 уральцев — тех, кто помогает нуждающимся безвозмездно.

Общественный контроль: власть становится прозрачнее.

Законы «Об общественном контроле» и «Об Общественной палате», принятые в 2016—2018 годах, сделали работу госорганов более открытой для граждан, позволив им в ряде случаев влиять на решения власти, а общественным организациям — участвовать в обсуждении важных вопросов.

Семейные льготы: братья и сестры — вместе в садик и школу.

Благодаря инициативе Бабушкиной, в 2019 году были внесены поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании». Теперь дети из одной семьи имеют право на преимущественный прием в детсады и школы, где учатся их братья или сестры. Это упростило жизнь тысячам семей.

Сельский туризм: новые маршруты для путешественников.

Изменения в закон «О туризме» (2021) ввели понятие «сельский туризм» и сделали его приоритетным направлением. Сегодня на Урале действует 26 туристско-информационных центров, а сельские территории предлагают гостям уникальные маршруты.

Социальная поддержка: газификация и выплаты.

Благодаря инициативе Бабушкиной, был принят закон, согласно которому ветераны, инвалиды и многодетные семьи получили право на субсидии до 250 тысяч рублей на газификацию жилья. С начала программы поддержкой воспользовались более 14 тысяч уральцев. А Герои СССР, России и Труда теперь получают ежемесячные выплаты по 30 тысяч рублей.

Материнский капитал: на свет, воду и тепло.

Изменения в закон об областном материнском капитале позволили семьям направлять средства на подключение домов к электричеству, воде и канализации. Это особенно важно для жителей сельских территорий.

Как писал «ФедералПресс», в свердловском заксобрании стартовал новый политический сезон: на повестке десятки законов, направленных на выполнение задач, которые поставил перед страной президент России Владимир Путин.