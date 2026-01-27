Людмила Бабушкина празднует день рождения: какие законы инициировала председатель свердловского парламента

Государственно-частное партнерство: деньги инвесторов — на инфраструктуру.
В 2015 году по инициативе Бабушкиной был принят закон «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве». Благодаря ему в регионе активно применяются концессионные соглашения, привлекающие частные инвестиции в инфраструктуру. Так, появилась трамвайная линия между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, а также реконструирован Центр микрохирургии глаза — один из крупнейших в стране.
Патриотизм и волонтерство: от слов к делу.
В 2016 году Бабушкина предложила закон «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области». Он помог развить систему кадетского образования, поддержать добровольцев и некоммерческие организации. Сегодня на Урале действует масштабная программа патриотического воспитания, а волонтеры получают помощь от государства.
В 2021 году по предложению Бабушкиной был учрежден Почетный знак «За заслуги в волонтерской деятельности». Его уже получили более 150 уральцев — тех, кто помогает нуждающимся безвозмездно.
Общественный контроль: власть становится прозрачнее.
Законы «Об общественном контроле» и «Об Общественной палате», принятые в 2016—2018 годах, сделали работу госорганов более открытой для граждан, позволив им в ряде случаев влиять на решения власти, а общественным организациям — участвовать в обсуждении важных вопросов.
Семейные льготы: братья и сестры — вместе в садик и школу.
Благодаря инициативе Бабушкиной, в 2019 году были внесены поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании». Теперь дети из одной семьи имеют право на преимущественный прием в детсады и школы, где учатся их братья или сестры. Это упростило жизнь тысячам семей.
Сельский туризм: новые маршруты для путешественников.
Изменения в закон «О туризме» (2021) ввели понятие «сельский туризм» и сделали его приоритетным направлением. Сегодня на Урале действует 26 туристско-информационных центров, а сельские территории предлагают гостям уникальные маршруты.
Социальная поддержка: газификация и выплаты.
Благодаря инициативе Бабушкиной, был принят закон, согласно которому ветераны, инвалиды и многодетные семьи получили право на субсидии до 250 тысяч рублей на газификацию жилья. С начала программы поддержкой воспользовались более 14 тысяч уральцев. А Герои СССР, России и Труда теперь получают ежемесячные выплаты по 30 тысяч рублей.
Материнский капитал: на свет, воду и тепло.
Изменения в закон об областном материнском капитале позволили семьям направлять средства на подключение домов к электричеству, воде и канализации. Это особенно важно для жителей сельских территорий.
Как писал «ФедералПресс», в свердловском заксобрании стартовал новый политический сезон: на повестке десятки законов, направленных на выполнение задач, которые поставил перед страной президент России Владимир Путин.