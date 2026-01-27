Людмила Бабушкина празднует день рождения: какие законы инициировала председатель свердловского парламента

В 2015 году по инициативе Бабушкиной был принят закон «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве». Благодаря ему в регионе активно применяются концессионные соглашения, привлекающие частные инвестиции в инфраструктуру. Так, появилась трамвайная линия между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, а также реконструирован Центр микрохирургии глаза — один из крупнейших в стране.