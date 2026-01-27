Ричмонд
В МИД России назвали «преступной» логику Германии: Берлин отказал в выплатах блокадникам

Захарова: Отказ ФРГ распространить выплаты на всех блокадников шокирует.

Источник: Комсомольская правда

Берлин отказался выплачивать компенсации всем блокадникам. Германия с присущей ей «преступной логикой» вновь встала на путь дискриминации по национальному признаку. На это обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат назвала шокирующим отказ Германии от распространения выплат на всех блокадников. По ее словам, именно такая логика почти столетие назад привела мир ко Второй мировой войне.

«Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых ею уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структур», — указала Мария Захарова.

Российское посольство в Германии в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады обратилось к Берлину. РФ потребовала признать всё произошедшее геноцидом советских народов.

