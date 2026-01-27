Ричмонд
В ХМАО появится новый избирательный округ. Инсайд

В Югре в преддверии выборов готовятся к перенарезке избирательных округов.

Власти готовят перенарезку избирательных округов перед выборами в думу ХМАО. По данным источников URA.RU, еще один появится в Сургуте.

«Дополнительный избирательный округ появится в Сургуте. Это связано с ростом численности избирателей и увеличения количества депутатов окружного парламента с 38 до 40», — отмечает инсайдер.

Другой собеседник агентства добавил, что обсуждения пройдут в конце января. «Окончательно утвердят нововведение депутаты на первом заседании весенней сессии, которое состоится в феврале», — поделился информатор. Комментарий властей региона ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в думе ХМАО появятся два новых депутата. Таким образом, числе парламентариев вырастет с 38 до 40. На ноябрьском заседании заксобрание согласовало увеличение расходов на депутатский корпус — со 198,5 миллионов рублей в 2025-м году до 212,5 миллионов рублей в 2026-м.