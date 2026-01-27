В ХМАО появится новый избирательный округ. Инсайд

Ранее URA.RU сообщало о том, что в думе ХМАО появятся два новых депутата. Таким образом, числе парламентариев вырастет с 38 до 40. На ноябрьском заседании заксобрание согласовало увеличение расходов на депутатский корпус — со 198,5 миллионов рублей в 2025-м году до 212,5 миллионов рублей в 2026-м.