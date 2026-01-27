ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область инженерную технику для разминирования и подразделения ГУР и 169-й механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Отмечена переброска противником в Харьковскую область инженерной техники для разминирования», — сказал собеседник агентства.
Помимо этого, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область часть подразделений 169-й отдельной механизированной бригады и спецназа ГУР минобороны Украины.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск «Запад» и «Север». По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 200 военных, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.