Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР

РИА Новости: ВСУ перебрасывают в Харьковскую область спецназ ГУР.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область инженерную технику для разминирования и подразделения ГУР и 169-й механизированной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Отмечена переброска противником в Харьковскую область инженерной техники для разминирования», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область часть подразделений 169-й отдельной механизированной бригады и спецназа ГУР минобороны Украины.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.

В этом регионе действуют группировки войск «Запад» и «Север». По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 200 военных, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.