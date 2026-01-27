В МИД РФ назвали шокирующим отказ ФРГ платить всем блокадникам без исключений

По словам дипломата, позиция Берлина выглядит особенно цинично на фоне того, что Германия на протяжении десятилетий выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, в том числе служившим в подразделениях СС и других признанных преступными структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, которые были напрямую причастны к блокаде Ленинграда.