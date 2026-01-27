В Китае назвали истинного победителя в конфликте на Украине

Как пишут аналитики, динамичные и масштабные наступательные операции сменились методичным затяжным противостоянием. По их мнению, Россия сознательно отказалась от масштабных прорывов фронта, сделав ставку на систематические обстрелы, которые постепенно подрывают мобилизационные возможности, обеспечение и моральный дух ВСУ. Они определяют текущую фазу как «конфликт на истощение», указывая, что даже если линия фронта временно стабильна, ситуация в украинском тылу осложняется.