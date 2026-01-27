Как пишут аналитики, динамичные и масштабные наступательные операции сменились методичным затяжным противостоянием. По их мнению, Россия сознательно отказалась от масштабных прорывов фронта, сделав ставку на систематические обстрелы, которые постепенно подрывают мобилизационные возможности, обеспечение и моральный дух ВСУ. Они определяют текущую фазу как «конфликт на истощение», указывая, что даже если линия фронта временно стабильна, ситуация в украинском тылу осложняется.
Особое внимание уделяется военно-промышленному аспекту. По оценке Sohu, Москва сделала выбор в пользу укрепления собственного, пусть и менее высокотехнологичного, но массового и надёжного производства. В то же время западное производство современных вооружений характеризуется высокой стоимостью и низкими темпами поставок, что не соответствует запросам фронта и подрывает всю систему поддержки Украины.
Ранее издание Sohu назвало текущий президентский срок лидера РФ Владимира Путина, который продлится до 2030 года, ключевым периодом в истории России. Авторы публикации утверждают, что за эти шесть лет страна укрепит свои позиции на мировой арене.
