Хакеры заявили о блокировке мессенджера, используемого для нужд ВСУ

Согласно информации на сайте разработчика, Sonata представляет собой защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видеовызовами, а также файлами. Приложение поддерживает сквозное шифрование данных и может устанавливаться на устройства под управлением Android и iOS. В описании также заявлены функции защиты от взлома и изменения технических идентификаторов устройств.