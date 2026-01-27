Хакеры заявили о блокировке мессенджера, используемого для нужд ВСУ

Пророссийские хакерские группировки PalachPro и EOS заявили РИА Новости о проведении операции по блокировке мессенджера Sonata, который, по их утверждению, используется для служебного общения между украинскими военнослужащими.
По словам представителей группировок, была проведена повторная масштабная DDoS-атака на серверы приложения. Хакеры утверждают, что перегрузка сетевым трафиком привела к остановке всех видов коммуникаций — обмена сообщениями, голосовых звонков и передачи файлов. В результате, как заявляется, подразделения ВСУ временно лишились возможности координации и связи с командованием.
Источник агентства отметил, что из-за сбоя военные якобы не могли передавать данные о своей дислокации, получать приказы и оперативную поддержку. Эти утверждения не подтверждены официальными источниками.
Ранее, в начале ноября 2025 года, силовые структуры сообщали РИА Новости, что украинские военные переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata. На основе открытых данных агентство также указывало, что разработчиком мессенджера является украинская компания Dolya Communication Systems — партнер американской корпорации Motorola Solutions. Компания входит в Американо-украинский деловой совет и, как следует из открытых источников, имеет полномочия на экспорт и импорт продукции военного назначения. Среди ключевых заказчиков Dolya называются ВСУ, СБУ и Национальная гвардия Украины.
Согласно информации на сайте разработчика, Sonata представляет собой защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видеовызовами, а также файлами. Приложение поддерживает сквозное шифрование данных и может устанавливаться на устройства под управлением Android и iOS. В описании также заявлены функции защиты от взлома и изменения технических идентификаторов устройств.
