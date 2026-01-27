Дипломат жестко высказался о притязаниях Эстонии на российский регион

В Эстонии считают Печорский район Псковской области своей территорией.
Территориальные притязания Эстонии к России в части принадлежности Печорского района Псковской области недопустимыми. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По словам дипломата, поводом для реакции стали действия эстонских властей, допускающих в официальных документах трактовки, которые Москва расценивает как посягательство на свою территориальную целостность.
«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью РФ, в связи с этим провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — сказал Абилов в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за высказываниями и решениями представителей эстонского руководства, которые затрагивают вопросы границы и статуса российских территорий.
Осенью 2025 года министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил о «решении многолетней проблемы», связанной с указанием места рождения в эстонских паспортах. Тогда глава МВД заявил, что в документах двух граждан Эстонии Печорский район, где они родились, был указан как территория Эстонской Республики.
Изначально договор о границе был подписан в 2005 году, однако в ходе ратификации Таллин односторонне включил в закон о договоре преамбулу со ссылкой на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года. Российская сторона увидела в этом риск для возможного предъявления территориальных требований в будущем и отозвала свою подпись.
Также ранее в 2014 году был подписан договор о российско-эстонской границе и разграничении морских пространств, однако до сих пор не ратифицирован, а переговоры о его утверждении Москва называет нереалистичными из-за курса Таллина. В 2022 году парламент Эстонии отказался отзывать подписи под соглашениями, но одновременно заявил, что возвращаться к теме ратификации не намерен.