Дипломат жестко высказался о притязаниях Эстонии на российский регион

Также ранее в 2014 году был подписан договор о российско-эстонской границе и разграничении морских пространств, однако до сих пор не ратифицирован, а переговоры о его утверждении Москва называет нереалистичными из-за курса Таллина. В 2022 году парламент Эстонии отказался отзывать подписи под соглашениями, но одновременно заявил, что возвращаться к теме ратификации не намерен.