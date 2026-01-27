Ричмонд
Премьер Финляндии заявил о готовности к диалогу с Путиным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti заявил о принципиальной готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что не видит препятствий для того, чтобы сесть с ним за один стол, однако считает, что подходящее время для начала такого разговора ещё не наступило. По мнению Орпо, текущая конфронтация не может длиться бесконечно, и в будущем европейским странам придётся вступить в переговоры с Россией, поскольку именно от неё, как он утверждает, зависит достижение мира на Украине.

При этом ранее, в декабре прошлого года, финский премьер в беседе с Financial Times активно призывал страны Евросоюза увеличить военные расходы на защиту границ, ссылаясь на угрозу со стороны России.

Ранее сообщалось, что на Западе призвали признать Донбасс и Новороссию частью России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

