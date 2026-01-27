В посольстве назвали претензии Эстонии на Печорский район неприемлемыми

Ранее сообщалось, что Москва считает невозможным возобновить диалог с Таллином по ратификации пограничных договоров. Речь идёт о документах, подписанных в 2014 году — договоре о сухопутной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. До февраля 2022 года стороны вели переговоры об их ратификации. Затем диалог остановили.