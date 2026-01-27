В посольстве назвали претензии Эстонии на Печорский район неприемлемыми

Дипломат прокомментировал ситуацию, возникшую осенью 2025 года, когда министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил об изменении в паспортах двух граждан. В их документах местом рождения — Печорским районом — была указана территория Эстонской Республики, что глава МВД назвал «решением многолетней проблемы». Камран Агаев подчеркнул, что Печорский район является неотъемлемой частью Российской Федерации, а подобные провокационные заявления абсолютно недопустимы.
Ранее сообщалось, что Москва считает невозможным возобновить диалог с Таллином по ратификации пограничных договоров. Речь идёт о документах, подписанных в 2014 году — договоре о сухопутной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. До февраля 2022 года стороны вели переговоры об их ратификации. Затем диалог остановили.
