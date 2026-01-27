Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве назвали претензии Эстонии на Печорский район неприемлемыми

Печорский район Псковской области — это территория России, претензии Эстонии на него полностью неприемлемы. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал временный поверенный в делах России в Таллине Камран Агаев.

Дипломат прокомментировал ситуацию, возникшую осенью 2025 года, когда министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил об изменении в паспортах двух граждан. В их документах местом рождения — Печорским районом — была указана территория Эстонской Республики, что глава МВД назвал «решением многолетней проблемы». Камран Агаев подчеркнул, что Печорский район является неотъемлемой частью Российской Федерации, а подобные провокационные заявления абсолютно недопустимы.

Ранее сообщалось, что Москва считает невозможным возобновить диалог с Таллином по ратификации пограничных договоров. Речь идёт о документах, подписанных в 2014 году — договоре о сухопутной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. До февраля 2022 года стороны вели переговоры об их ратификации. Затем диалог остановили.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.