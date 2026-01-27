Ричмонд
Премьер Финляндии Орпо заявил о желании встретиться с Путиным

Премьер Финляндии заявил, что был бы не против сесть за стол переговоров с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti выразил готовность принять участие в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, однако, что подходящее время для этого пока не наступило.

Орпо отметил, что, несмотря на существующую напряженность, в какой-то момент европейским государствам придется вступить в диалог с Россией, поскольку, по его мнению, Россия играет ключевую роль в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Премьер-министр также отметил, что текущая ситуация не может длиться бесконечно.

Ранее авторы издания Politico также указали на то, что американские власти якобы собираются наладить доверие между Россией и Европой с помощью деэскалации.