Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti выразил готовность принять участие в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, однако, что подходящее время для этого пока не наступило.
Орпо отметил, что, несмотря на существующую напряженность, в какой-то момент европейским государствам придется вступить в диалог с Россией, поскольку, по его мнению, Россия играет ключевую роль в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Премьер-министр также отметил, что текущая ситуация не может длиться бесконечно.
Ранее авторы издания Politico также указали на то, что американские власти якобы собираются наладить доверие между Россией и Европой с помощью деэскалации.