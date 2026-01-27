Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что население Европы не заинтересовано в войнах. Кроме того, армии ряда ведущих стран ЕС показывают низкий уровень, указал он.
«Не стоит забывать об общем кризисе “инфантилизма” в европейских странах, где люди не хотят воевать. Им это не нужно, неинтересно, им страшно», — заключил Василий Прозоров.
Как узнало издание The Telegraph, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится смягчить долговые правила внутри ЕС. Это позволит финансировать новые оборонные расходы на 650 миллиардов евро. Глава ЕК надеется подготовить союз к возможной войне с Россией к 2030 году.
