Экс-сотрудник СБУ заявил, что ни одна из стран ЕС не готова к войне: людям это «неинтересно»

Европейские лидеры неоднократно заявляли о якобы подготовке к войне с Россией. Однако ни одна из стран ЕС в действительности не сможет выставить боеспособную армию. По словам бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, европейские солдаты непригодны для войны. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.