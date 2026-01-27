За плевок — удар током: раскрыт план мести Орбана Зеленскому за оскорбление

Эксперт обозначил, на какую именно поддержку рассчитывает Киев от США. По его словам, это: принуждение России к перемирию на выгодных для Украины условиях; получение гарантий безопасности от Вашингтона; карт-бланш от США для Европы на более прямое вмешательство в конфликт, вплоть до размещения воинских контингентов.