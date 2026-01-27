За плевок — удар током: раскрыт план мести Орбана Зеленскому за оскорбление

Резкое выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе может иметь для Киева серьезные практические последствия. Политолог Богдан Безпалько в беседе с aif.ru не исключил, что Венгрия может лишить Украину поставок электроэнергии, если глава киевского режима продолжит оскорблять премьер-министра Виктора Орбана.
Конфликт вышел на личный уровень.
Напомним, глава украинского государства, выступая на форуме, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
Эксперты обратили внимание, что речь была заранее заготовлена, оскорбление было зачитано по бумажке.
Орбан в ответ заявил, что Будапешт намерен действовать после того, как Зеленский «перешел черту» во время своей «истерики».
«С Орбаном у Зеленского давний личный конфликт. Такие заявления с его стороны, конечно, не улучшают отношения Киева с Венгрией», — отметил Безпалько.
Однако, по мнению эксперта, Зеленский идет ва-банк, рассчитывая на возможную смену власти в Венгрии на предстоящих выборах и пытаясь апеллировать к другим европейским политикам, которые не любят Орбана.
Электроэнергия может стать разменной монетой.
При этом политолог не исключил, что Венгрия лишит Украину поставок электроэнергии, если отношения двух стран продолжат портиться.
«Поставки электроэнергии Венгрией Украине — помощь не бесплатная. Будапешт действует в соответствии со своими выгодами. Теоретически поставки могут и прекратиться, если отношения испортятся совсем», — констатировал Безпалько.
Он подчеркнул, что все будет происходить в динамике: чем хуже отношения, тем вероятнее сокращение или прекращение помощи.
Зачем Зеленскому ссориться с Европой.
Второй аспект скандального выступления, по мнению эксперта, — это попытка Зеленского заручиться поддержкой США.
Безпалько объяснил, что сейчас наблюдается конфликт между Вашингтоном и ЕС, «пусть и очень смазанный, неоформленный и не совсем понятный». И Зеленский в сложившихся условиях старается выслужиться перед американским президентом Дональдом Трампом.
«Поведение главы киевского режима — это реверанс в сторону Трампа. Он понимает, что поддержка Евросоюза тоже во многом зависит от Вашингтона. Поэтому Зеленский и старается выслужиться перед американским лидером», — сказал политолог.
На что рассчитывает Киев от Вашингтона.
Эксперт обозначил, на какую именно поддержку рассчитывает Киев от США. По его словам, это: принуждение России к перемирию на выгодных для Украины условиях; получение гарантий безопасности от Вашингтона; карт-бланш от США для Европы на более прямое вмешательство в конфликт, вплоть до размещения воинских контингентов.
«Собственно, Зеленский подталкивает сразу ко всем трем вариантам в надежде, что хоть какой-нибудь из них сработает», — пояснил Безпалько.
Европа продолжит помогать, несмотря на оскорбления.
При этом эксперт полагает, что Европа, несмотря на резкие высказывания, все равно продолжит поддерживать Украину.
«Это будет происходить до тех пор, по крайней мере, пока там будет конфликт и пока у власти будет Зеленский», — считает он.
На фоне этих событий напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила амбициозную дорожную карту развития Украины, которая включает 800 миллиардов долларов помощи и ускоренное вступление в ЕС.
Резкую оценку выступлению Зеленского уже дали в России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что европейским лидерам «не в первый раз плюют в лицо». Позже эту позицию поддержал и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Таким образом, скандал в Давосе высветил сложную игру Киева на противоречиях между Вашингтоном и Брюсселем, а также создал новые риски в отношениях с ключевым соседом — Венгрией, от которой зависит практическая помощь.