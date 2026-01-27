Ричмонд
Коллегия утвердила повестку январской сессии Заксобрания Приангарья

Коллегия Законодательного Собрания Иркутской области под руководством председателя областного парламента Александра Ведерникова утвердила повестку январской сессии областного парламента, которая состоится 28 января. Сессионные вопросы предварительно спикер Заксобрания обсудил на совещании с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий.

Источник: ТК Город

Парламентарии рассмотрят ряд значимых инициатив, в том числе в сфере здравоохранения. Согласно одному из законопроектов, Иркутская область будет возмещать другим субъектам России затраты на оказание медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС, и паллиативной медицинской помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Приангарья. Также на сессии рассмотрят проект закона «Об административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Иркутской области».

Большой блок включенных в повестку вопросов касается законодательства в сфере государственного строительства и местного самоуправления. Ряд областных законов также приведут в соответствие с федеральным законодательством. Будет рассмотрена кандидатура на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. На этот пост губернатор региона Игорь Кобзев предложил Светлану Семенову, действующего омбудсмена.

Кроме того, на сессии представят информацию о работе депутатов Законодательного Собрания за 2025 год, а также отчеты о деятельности комитетов и комиссий областного парламента и фракций политических партий в Законодательном Собрании.