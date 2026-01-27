Коллегия утвердила повестку январской сессии Заксобрания Приангарья

Парламентарии рассмотрят ряд значимых инициатив, в том числе в сфере здравоохранения. Согласно одному из законопроектов, Иркутская область будет возмещать другим субъектам России затраты на оказание медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС, и паллиативной медицинской помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Приангарья. Также на сессии рассмотрят проект закона «Об административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Иркутской области».
Большой блок включенных в повестку вопросов касается законодательства в сфере государственного строительства и местного самоуправления. Ряд областных законов также приведут в соответствие с федеральным законодательством. Будет рассмотрена кандидатура на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. На этот пост губернатор региона Игорь Кобзев предложил Светлану Семенову, действующего омбудсмена.
Кроме того, на сессии представят информацию о работе депутатов Законодательного Собрания за 2025 год, а также отчеты о деятельности комитетов и комиссий областного парламента и фракций политических партий в Законодательном Собрании.