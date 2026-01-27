Украинский контрразведчик сдался в плен в Запорожской области

Ранее сообщалось, что украинские войска понесли значительные потери в ходе боёв за Димитров (Мирноград) в ДНР. Взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Гейко рассказал, что его группа заняла позицию в здании, однако уже спустя двадцать минут была подавлена атакой с дронов. Ещё через такой же промежуток времени к ним ворвались штурмовики, которые и захватили их в плен.