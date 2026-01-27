Украинский контрразведчик сдался в плен в Запорожской области. Видео © Telegram / ТАСС / Галина Зверева.
По его словам, свою службу в контрразведке он начал ещё в 2014 году. При этом, как уточнил Мыхайлов, на момент сдачи в плен он находился в составе первого отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, он находится в безопасности.
Ранее сообщалось, что украинские войска понесли значительные потери в ходе боёв за Димитров (Мирноград) в ДНР. Взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Гейко рассказал, что его группа заняла позицию в здании, однако уже спустя двадцать минут была подавлена атакой с дронов. Ещё через такой же промежуток времени к ним ворвались штурмовики, которые и захватили их в плен.
