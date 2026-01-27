В США допускают «точечные удары» по иранским чиновникам на фоне протестов

Массовые протесты в Иране начались в декабре 2025 года на фоне ухудшения экономической ситуации. Власти республики обвинили в их организации США и Израиль. Дональд Трамп ранее заявлял о готовности нанести удар по Ирану в случае жесткого подавления протестов, однако, как писала The Wall Street Journal, после консультаций с союзниками отказался от этого шага. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и ряд арабских стран, посчитав момент неподходящим. Сам Трамп утверждал, что отказался от удара после отмены ряда казней в Иране.