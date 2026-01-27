Минфин придумал, как заработать на онлайн-казино

«Минфин предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. В их числе — определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ», — говорится в материале «Коммерсанта». В случае одобрения этой инициативы бюджетные поступления могут достигнуть 100 млрд рублей в год. При этом годовой оборот нелегального онлайн-сегмента азартных игр оценивается более чем в три трлн рублей.