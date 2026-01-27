Минфин придумал, как заработать на онлайн-казино

Минфин предложил Путину легализовать онлайн-казино* в РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину повысить государственный бюджет за счет легализации онлайн-казино в России. Он предложил создание специального оператора, способного отчислять не меньше 30% от выручки казино. Об этом сообщают СМИ.
«Минфин предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. В их числе — определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ», — говорится в материале «Коммерсанта». В случае одобрения этой инициативы бюджетные поступления могут достигнуть 100 млрд рублей в год. При этом годовой оборот нелегального онлайн-сегмента азартных игр оценивается более чем в три трлн рублей.
Онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. Легально играть в казино в России можно в специализированных игорных зонах — «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), а также «Золотой берег» (Крым).
Ранее в России приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх. Любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия, сможет установить самозапрет, подав заявление в единый регулятор азартных игр.