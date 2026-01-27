В России отреагировали на претензии Эстонии на Печорский район: подробнее

Временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов назвал территориальные претензии Эстонии к России по вопросу Печорского района Псковской области абсолютно неприемлемыми.
Абилов напомнил, что осенью прошлого года министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о решении «многолетней проблемы», возникшей еще в его журналистской карьере, когда в паспортах двух граждан Печорский район ошибочно включили в состав Эстонской Республики.
«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — сказал российский дипломат в интервью РИА Новости.
Напомним, между Эстонией и Россией нет официально установленной границы. В 2005 году стороны подписали пограничный договор, однако Таллин включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский договор, который Москва считала утратившим силу. Такое решение вызвало опасения о будущих территориальных претензиях. В итоге Россия отозвала свою подпись.
В 2019 году в Эстонии в очередной раз подняли вопрос о признании границ в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора от 1920 года, а также «пяти процентах эстонской земли», якобы «аннексированных» Россией.
Об этом заговорил спикер парламента прибалтийской республики, член националистической Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. По его словам, Москва обязана «вернуть» Таллину «захваченные» территории, восстановив границы по документу, утратившему силу еще в 1940 году, когда Эстония вошла в состав Советского Союза.
Эстонский парламентарий отметил, что «все страны признали Эстонию» именно в границах, указанных в Тартуском договоре, и продвижение в вопросе ратификации пограничного договора возможно только, когда и Россия признает такие границы.
Подобные заявления звучат из Таллина со времен распада Советского Союза. Как ранее писал kp.ru, специалисты отмечают, что подобные территориальные претензии Эстонии к Российской Федерации не имеют никаких оснований.