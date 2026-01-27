В России отреагировали на претензии Эстонии на Печорский район: подробнее

Напомним, между Эстонией и Россией нет официально установленной границы. В 2005 году стороны подписали пограничный договор, однако Таллин включил в закон преамбулу со ссылками на Тартуский договор, который Москва считала утратившим силу. Такое решение вызвало опасения о будущих территориальных претензиях. В итоге Россия отозвала свою подпись.