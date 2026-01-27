Reuters: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

Президент США Дональд Трамп теряет поддержку среди населения страны. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на результаты опроса Ipsos.
Отмечается, что только 38% респондентов положительно оценивают деятельность американского лидера, в то время как 59% высказались против.
Что касается миграционной политики Трампа, то её одобряют 39% опрошенных, при этом 53% не согласны с её реализацией.
В отношении экономической стратегии президента лишь 35% участников опроса выразили своё одобрение, тогда как 56% недовольны этой политикой.
Ранее американский лидер предложил считать ложные опросы общественного мнения уголовным преступлением. Он заявил, что реальные данные об одобрении его политики не публикуются.