Reuters: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

Только 38% респондентов положительно оценивают деятельность президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп теряет поддержку среди населения страны. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на результаты опроса Ipsos.

Отмечается, что только 38% респондентов положительно оценивают деятельность американского лидера, в то время как 59% высказались против.

Что касается миграционной политики Трампа, то её одобряют 39% опрошенных, при этом 53% не согласны с её реализацией.

В отношении экономической стратегии президента лишь 35% участников опроса выразили своё одобрение, тогда как 56% недовольны этой политикой.

Ранее американский лидер предложил считать ложные опросы общественного мнения уголовным преступлением. Он заявил, что реальные данные об одобрении его политики не публикуются.

