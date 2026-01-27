Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карни после звонка Трампу откатил собственные заявления из Давоса

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, после которого канадская сторона, по версии Вашингтона, смягчила позицию, ранее озвученную на Всемирном экономическом форуме.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, после которого канадская сторона, по версии Вашингтона, смягчила позицию, ранее озвученную на Всемирном экономическом форуме.

О контакте лидеров сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, разговор состоялся в тот момент, когда он находился в Овальном кабинете. В ходе беседы Карни, как утверждает американская сторона, дистанцировался от ряда резонансных формулировок, сделанных им на площадке форума в Давосе. Конкретные заявления, от которых отказался глава канадского правительства, названы не были.

Бессент подчеркнул, что Канада экономически и политически связана с Соединенными Штатами, а потому премьеру, по его оценке, следует исходить из национальных интересов страны, а не ориентироваться на глобалистскую повестку.

Поводом для напряженности стали слова Карни, прозвучавшие в Давосе. Комментируя внешнеполитический курс администрации Трампа, он фактически заявил о завершении эпохи коллективного Запада. Кроме того, канадский премьер публично поддержал позицию Дании и Гренландии о праве самостоятельно определять будущее острова на фоне заявлений американского руководства о возможном присоединении этой территории к США.

После этих высказываний Белый дом обвинил Карни в неблагодарности. Вслед за этим было отозвано приглашение Канады в Совет мира, что стало очередным сигналом охлаждения в отношениях между двумя странами.

Читайте также: Суд восстановил уволенного за отказ петь на корпоративе сотрудника.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше