Карни после звонка Трампу откатил собственные заявления из Давоса

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, после которого канадская сторона, по версии Вашингтона, смягчила позицию, ранее озвученную на Всемирном экономическом форуме.
О контакте лидеров сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, разговор состоялся в тот момент, когда он находился в Овальном кабинете. В ходе беседы Карни, как утверждает американская сторона, дистанцировался от ряда резонансных формулировок, сделанных им на площадке форума в Давосе. Конкретные заявления, от которых отказался глава канадского правительства, названы не были.
Бессент подчеркнул, что Канада экономически и политически связана с Соединенными Штатами, а потому премьеру, по его оценке, следует исходить из национальных интересов страны, а не ориентироваться на глобалистскую повестку.
Поводом для напряженности стали слова Карни, прозвучавшие в Давосе. Комментируя внешнеполитический курс администрации Трампа, он фактически заявил о завершении эпохи коллективного Запада. Кроме того, канадский премьер публично поддержал позицию Дании и Гренландии о праве самостоятельно определять будущее острова на фоне заявлений американского руководства о возможном присоединении этой территории к США.
После этих высказываний Белый дом обвинил Карни в неблагодарности. Вслед за этим было отозвано приглашение Канады в Совет мира, что стало очередным сигналом охлаждения в отношениях между двумя странами.
