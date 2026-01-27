Трамп провёл встречу с главой МВБ из-за беспорядков в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп провёл продолжительную двухчасовую встречу в Овальном кабинете с министром внутренней безопасности Кристи Ноэм. Как сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники, встреча состоялась в понедельник вечером по инициативе самой Ноэм и была посвящена выработке новой стратегии действий на фоне эскалации беспорядков в Миннеаполисе.