Трамп провёл встречу с главой МВБ из-за беспорядков в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп провёл продолжительную двухчасовую встречу в Овальном кабинете с министром внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Президент США Дональд Трамп провёл продолжительную двухчасовую встречу в Овальном кабинете с министром внутренней безопасности Кристи Ноэм. Как сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники, встреча состоялась в понедельник вечером по инициативе самой Ноэм и была посвящена выработке новой стратегии действий на фоне эскалации беспорядков в Миннеаполисе.

Протесты, вызванные рейдами иммиграционной службы (ICE), привели к двум смертельным инцидентам: 7 января сотрудник ICE застрелил женщину, которая, по данным ведомства, пыталась задавить его автомобилем, а 24 января от огнестрельного ранения погиб ещё один протестующий.

На встрече также присутствовали главный советник Ноэм Кори Левандовски, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, пресс-секретарь Каролин Левитт и директор по связям с общественностью Стивен Ченг. По информации источников, в ходе беседы Трамп не высказывал никаких претензий относительно сохранения своих советников в должностях.

Ранее сообщалось, что Погранслужба США планирует сократить присутствие в Миннеаполисе на фоне протестов.

