США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации

«Постпредство в Женеве и отряд морской пехоты забрали флаг, висевший в ВОЗ. Флаг, который был посвящен американцам, погибшим во время пандемии COVID, возвращается в США госсекретарю Марко Рубио», — сообщает миссия в Женеве в соцсети Х.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения 22 января — ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США «больше не участвуют в работе ВОЗ», однако позднее пояснили, что США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода, среди которых — своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам.