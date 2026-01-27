Ричмонд
США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. США увезли свой флаг из Всемирной организации здравоохранения после выхода из структуры, сообщает постпредство Штатов при международных организациях в Женеве.

Источник: © РИА Новости

«Постпредство в Женеве и отряд морской пехоты забрали флаг, висевший в ВОЗ. Флаг, который был посвящен американцам, погибшим во время пандемии COVID, возвращается в США госсекретарю Марко Рубио», — сообщает миссия в Женеве в соцсети Х.

Соединенные Штаты сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения 22 января — ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США «больше не участвуют в работе ВОЗ», однако позднее пояснили, что США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода, среди которых — своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам.

