США увезли свой флаг из ВОЗ после выхода из организации

Соединенные Штаты сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения 22 января — ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США «больше не участвуют в работе ВОЗ», однако позднее пояснили, что США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода, среди которых — своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам.