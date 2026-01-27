Ричмонд
Украина перебрасывает спецназ и инженерную технику в Харьковскую область

По информации, полученной РИА Новости из российских силовых ведомств, командование Вооруженных сил Украины осуществляет переброску дополнительных сил и техники в Харьковскую область.

Как сообщил собеседник агентства, в регион направлена инженерная техника, предназначенная для проведения работ по разминированию.

Помимо этого, туда же передислоцированы подразделения из состава 169-й отдельной механизированной бригады, а также спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что украинский контрразведчик сдался в плен на Запорожском направлении.

