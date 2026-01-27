ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С начала января российские войска освободили 17 населенных пунктов и продолжают наступление на всех направлениях, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
«Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — сказал он.
«Запад».
«Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов».
Военные ведут боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, продолжают уничтожение окруженных формирований противника на восточном берегу реки Оскол и продвигаются в направлении Ковалевки.
«Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории национального парка “Святые горы”.
Воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая, Сосновое. Под их контролем — более 90 процентов жилой постройки.
«Соединения шестой армии наступают в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке».
Бойцы группировки заблокировали район площадью четыре на шесть километров, там остаются до 800 украинских боевиков.
«Север».
Армия расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
«В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновка и Старица».
«Центр».
Подразделения группировки наступают на Добропольском направлении.
«Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое».
«Юг».
Бойцы активно продвигаются на запад в направлении Славянска.
«Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке».
«Восток».
Военные наступают в восточной части Запорожской области и создают зону безопасности на территории Днепропетровской области.
«В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта».
«Днепр».
Соединения группировки освободили Новояковлевку и взяли под контроль четыре населенных пункта за месяц.
«Наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12−14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра».