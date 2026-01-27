Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России с начала года освободили 17 населенных пунктов, заявил Герасимов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ВС РФ с начала января 2026 года освободили 17 населённых пунктов, взяли под контроль более 500 квадратных километров территории в зоне СВО, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости

Он проверил во вторник ход выполнения боевых задач группировкой «Запад».

«С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — сказал Герасимов.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше