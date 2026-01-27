ВС России с начала года освободили 17 населенных пунктов, заявил Герасимов

Он проверил во вторник ход выполнения боевых задач группировкой «Запад».
«С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — сказал Герасимов.
