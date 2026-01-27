Ричмонд
В правительстве США рассказали, что премьер Канады попытался сделать в разговоре с Трампом

Бессент: Карни в разговоре с Трампом попытался взять назад некоторые заявления.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 26 января, попытался взять назад некоторые из своих «неудачных» заявлений, сделанных на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Выступая на форуме, глава канадского правительства заявил, что его страна поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова, а также подчеркнул, что сегодня мир переживает эпоху увядания мирового правопорядка и соперничества великих держав.

«Я был в Овальном кабинете вместе с президентом, он разговаривал с премьер-министром Карни, который очень активно пытался взять назад некоторые из неудачных заявлений, сделанных им в Давосе», — сказал глава Минфина США в интервью Fox News.

Напомним, Карни на фоне встречи с Трампом заявил, что Канада не собирается заключать договор о свободной торговле с Китаем. По его словам, это решение связано с обязательствами Канады в рамках торгового соглашения CUSMA с США и Мексикой.

