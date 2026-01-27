Ричмонд
Командование ВСУ усилило группировку в Харьковской области спецназом ГУР

Командование ВСУ наращивает активность на Харьковском направлении. По сведениям российских силовых структур, украинская сторона перебрасывает в Харьковскую область спецподразделения Главного управления разведки, а также части 169-й отдельной механизированной бригады.

Вместе с личным составом в регион направляют инженерную технику, предназначенную для разминирования. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к активным манёврам и возможному изменению конфигурации линии соприкосновения.

Источник РИА «Новости» отметил, что переброска сил и средств фиксируется в последние дни и носит целенаправленный характер. В частности, речь идёт о передвижении спецназа ГУР и механизированных подразделений, которые традиционно задействуются на наиболее напряжённых участках фронта.

Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде всё чаще обсуждают возможные компромиссы по Донбассу, включая вывод войск из региона. По данным украинских СМИ, такие разговоры ведутся непублично и в узком кругу из-за опасений расправы. На настроения депутатов влияют энергетический кризис, разногласия между США и Европой и переговорные контакты в Абу-Даби.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

