Командование ВСУ усилило группировку в Харьковской области спецназом ГУР

Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде всё чаще обсуждают возможные компромиссы по Донбассу, включая вывод войск из региона. По данным украинских СМИ, такие разговоры ведутся непублично и в узком кругу из-за опасений расправы. На настроения депутатов влияют энергетический кризис, разногласия между США и Европой и переговорные контакты в Абу-Даби.