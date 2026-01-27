Ричмонд
Группировка войск «Южная» ведет бои по уничтожению формирований ВСУ в Константиновке

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Южная» активно развивает наступление в западном направлении на Славянск.

По его словам, штурмовыми подразделениями взяты под контроль населённые пункты Бондарное, Закотное и Привольное, а также ведутся боевые действия по ликвидации украинских формирований в Константиновке.

Информация была озвучена в ходе проверки Герасимовым выполнения боевых задач соединениями группировки «Запад», о чём сообщило Министерство обороны России.

Ранее сообщалось, что Украина перебрасывает спецназ и инженерную технику в Харьковскую область.

