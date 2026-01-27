Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне СВО

На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке, а также отчёты других командиров о результатах их работы. Подводя итоги, начальник Генштаба отметил успехи, достигнутые подразделениями «Запада», и отдал указания на дальнейшие действия.
Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад». Видео © Telegram / Минобороны России.
В завершение визита Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе боевых действий, и поблагодарил их за проявленные мужество и отвагу.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что основной задачей ВСУ на текущем этапе является снижение наступательного потенциала российской армии. Он отметил, что характер современной войны меняется, в связи с чем ВСУ корректируют подходы к ведению боевых действий.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.