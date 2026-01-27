«Слишком маленькие»: Власти Гренландии отказались от мечты о независимости

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен пояснил, что экономические и демографические реалии не позволяют острову быстро выйти из состава королевства. По его словам, Гренландия слишком тесно связана с Данией, а численность населения острова — около 56 тысяч человек — слишком маленькая и несопоставима с пятью миллионами жителей королевства, что делает самостоятельное развитие крайне сложным.
Парламентарий подчеркнул, что вопрос независимости остаётся чувствительным и требует трезвого подхода. Власти намерены исходить прежде всего из интересов самих гренландцев, а не из внешнего давления и геополитических ожиданий, передаёт РИА «Новости».
Ранее власти Гренландии дали понять, что не намерены раздавать свои природные богатства иностранцам. Министр минеральных ресурсов заявила, что остров не подпишет сделки с США и НАТО, если они будут предполагать передачу полезных ископаемых под внешний контроль.
