Герасимов: ВС РФ за январь освободили 17 населённых пунктов и продолжают наступать

Ранее Валерий Герасимов провёл инспекционную поездку в зоне СВО, посетив группировку войск «Запад». В ходе проверки он оценил выполнение боевых задач подразделениями. На командном пункте одного из объединений начальник генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке, а также отчёты других командиров о результатах их деятельности.