Герасимов: ВС РФ за январь освободили 17 населённых пунктов и продолжают наступать

«Группировка войск “Север” ведёт боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — сказал он.
По словам Герасимова, войска объединённой группировки продолжают наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.
Ранее Валерий Герасимов провёл инспекционную поездку в зоне СВО, посетив группировку войск «Запад». В ходе проверки он оценил выполнение боевых задач подразделениями. На командном пункте одного из объединений начальник генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке, а также отчёты других командиров о результатах их деятельности.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.