Премьер Канады в разговоре с Трампом отказался от своих слов в Давосе

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом попытался взять назад некоторые заявления, сделанные на форуме в Давосе. С соответствующим заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессент.
«Я был в Овальном кабинете вместе с президентом, он разговаривал с премьер-министром Карни, который очень активно пытался взять назад некоторые из неудачных заявлений, сделанных им в Давосе», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Известно, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Карни заявлял, что мир переживает эпоху соперничества великих держав, а международное право игнорируется при принятии геополитических решений. Он также призывал «средние державы» держаться сообща и отмечал, что им не нужно больше пытаться налаживать отношения с Трампом.
Напомним, ранее Трамп заявил, что принял решение отозвать приглашение, направленное премьер-министру Канады, о присоединении к «Совету мира», созданному в рамках усилий по урегулированию конфликта в секторе Газа.