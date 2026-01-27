ДСНВ уходит без продления и Москва готовится к жесткому сценарию

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США истекает 5 февраля. Вашингтон до сих пор не дал четкого ответа на предложение Москвы о временном сохранении ключевых ограничений, и ситуация вокруг одного из последних элементов системы ядерного контроля остается неопределенной.
В Москве подчеркивают, что готовы к любому развитию событий. В Совете безопасности заявляют: любые новые угрозы национальной безопасности будут пресекаться своевременно и жестко. При этом Россия еще в сентябре прошлого года предложила США на год сохранить центральные количественные параметры ДСНВ, даже без полноценного продления договора. В экспертной среде эту инициативу расценили как «джентльменскую», однако реакции Белого дома не последовало, пишет Взгляд.
Российская сторона отмечает, что формально небольшое окно для позитивных решений еще остается. Вместе с тем дальнейшие шаги будут напрямую зависеть от практических действий Вашингтона, за которыми Москва продолжает внимательно следить. Одновременно в Кремле фиксируют определенные сигналы со стороны американской администрации, указывающие на попытки пересмотра прежнего курса, ориентированного на стратегическое давление на Россию.
В Москве дают понять, что возможность выработки нового соглашения полностью не закрыта. Однако для этого необходимо подтверждение готовности США работать на равноправной основе и снижать общий конфликтный потенциал, а не использовать переговоры как инструмент одностороннего давления.
В МИД РФ подчеркивают, что предложение о взаимном соблюдении количественных ограничений не отозвано. Однако такой шаг возможен только при параллельных и синхронных заявлениях сторон. Иных инициатив по будущим рамкам стратегического сдерживания от Вашингтона Россия пока не получала. На этом фоне в дипломатических кругах звучит мнение, что нынешней американской администрации сам договор, по сути, не нужен, а подобная позиция воспринимается как проявление внешнеполитического и военно-политического эгоизма.
ДСНВ, также известный как СНВ-3, был подписан в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Первоначально его действие должно было завершиться в 2021 году. Тогдашняя администрация США отказалась от пролонгации, заявив о невыгодности соглашения. Позднее, уже при другой американской власти, договор был продлен, однако за последние годы диалог по теме стратегических вооружений фактически сошел на нет.
Эксперты отмечают, что в последнее время инициатива по обсуждению ограничений исходила в основном от Москвы. При этом в США все меньше скрывают отсутствие интереса к сохранению действующих механизмов контроля. Существует риск, что Вашингтон попытается выйти за установленные договором потолки за счет размещения дополнительных боеголовок на уже существующих носителях.
Россия, по оценкам специалистов, к такому сценарию готова. При этом в Москве подчеркивают, что разрушение сложившейся системы контроля станет прямым следствием решений американской стороны. Именно этим объясняется жесткая риторика, звучащая одновременно по линии Совбеза и МИД. Таким образом Россия фиксирует свою готовность к диалогу и одновременно обозначает источник возможного кризиса.
Даже в случае согласия США на временный мораторий напряженность будет лишь отложена. Год без эскалации не решает проблему отсутствия новых договорных рамок, а общих подходов к ним у сторон сейчас нет. Вашингтон настаивает на расширении формата и подключении Китая. Пекин, в свою очередь, не демонстрирует желания участвовать в подобных соглашениях. Россия же неоднократно указывала на необходимость учитывать потенциалы Франции и Великобритании, что также вызывает сопротивление США.
Отдельной проблемой остается устаревший понятийный аппарат прежних договоров. За последние десятилетия появились новые типы вооружений, которые не вписываются в прежние формулы и требуют детальной фиксации. Без этого любые новые соглашения рискуют оказаться формальными.
В Москве подчеркивают, что отказ США от предложенного моратория не станет поводом для резкой накачки ядерных арсеналов. Речь скорее пойдет об ответных шагах: если американская сторона будет соблюдать прежние показатели, Россия будет действовать аналогично.
В экспертной среде также обращают внимание, что США давно считают двусторонний характер ДСНВ невыгодным. Стратегическая цель Вашингтона — ограничить растущий потенциал Китая через многостороннее соглашение, к которому пока нет реальных предпосылок. На этом фоне американская сторона фактически позволяет договору «умереть своей смертью», параллельно продвигая собственные оборонные концепции.
При этом ответственность за «подвешенное» состояние глобального контроля над вооружениями в значительной степени может лечь именно на США. В Москве не исключают, что сложившаяся ситуация одновременно открывает и новые дипломатические возможности. В рамках БРИКС уже присутствуют три ядерные державы, и на фоне американской линии Россия может попытаться выработать с партнерами более согласованный подход к вопросам стратегического сдерживания.
