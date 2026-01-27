ДСНВ уходит без продления и Москва готовится к жесткому сценарию

ДСНВ, также известный как СНВ-3, был подписан в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Первоначально его действие должно было завершиться в 2021 году. Тогдашняя администрация США отказалась от пролонгации, заявив о невыгодности соглашения. Позднее, уже при другой американской власти, договор был продлен, однако за последние годы диалог по теме стратегических вооружений фактически сошел на нет.