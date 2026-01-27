FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса

Белый дом официально отверг информацию издания и назвал абсолютной ложью. «Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в эти выходные в Абу-Даби», — сказала заместитель пресс—секретаря Белого дома Анна Келли.