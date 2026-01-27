Ричмонд
FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса

Белый дом дал понять властям Украины, что получение гарантий безопасности зависит от согласия на мирное соглашение, включающее уступку Донбасса в пользу России, сообщает Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Вашингтон также намекнул Киеву, что пообещает предоставить больше вооружений для ВСУ в мирное время, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса.

Возьмут ли США на себя какие-либо обязательства до сих пор остается не ясным, рассказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

«Они останавливаются каждый раз, когда могут быть подписаны гарантии безопасности», — пояснил он.

По словам собеседников FT, украинские власти хотят получить конкретные гарантии прежде, чем уступать какие-либо земли.

Белый дом официально отверг информацию издания и назвал абсолютной ложью. «Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в эти выходные в Абу-Даби», — сказала заместитель пресс—секретаря Белого дома Анна Келли.

