Над Россией сбиты 19 украинских БПЛА. Военная операция, день 1434-й

8:20 Группа войск «Север» ведет действия по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
8:09 Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО.
8:05 ? Минобороны: ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 19 украинских БПЛА.
Девять БПЛА в Курской области, пять — в Краснодарском крае, три — над акваторией Азовского моря, по одному — в Орловской и Белгородской областях.
8:00 Сегодня 1434-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.