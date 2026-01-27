Ричмонд
США опровергли сообщение FT об условии гарантий безопасности для Украины

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Белый дом опровергает сообщение газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения Киевом гарантий безопасности США, заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.

Источник: РИА "Новости"

США якобы дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории, написала во вторник Financial Times со ссылкой на восемь человек, знакомых с обсуждениями.

«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — заявила Келли, комментарий которой опубликован газетой.

При этом источник, знакомый с позицией США, заявил газете, что Вашингтон якобы «не пытается вынудить Украину пойти на территориальные уступки», а гарантии безопасности, которые могут предоставить Соединенные Штаты, зависят от позиции как Украины, так и РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

