Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

«Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но управляемое число раненых, то теперь я должен планировать возможность тысячи раненых военнослужащих в день. Чем глубже в это вникаешь, тем сложнее все становится и тем труднее это себе представить», — сказал он.