Ушла в отставку замминистра финансов Свердловской области Климук

Светлана Климук занимала ключевые посты в финансовом блоке правительства региона. С 2004 года она возглавляла направление по формированию бюджета, и областной бюджет на 2026 год стал 26-м, созданным при ее непосредственном участии. За годы службы она была удостоена звания отличника финансовой работы и знака «За заслуги перед Свердловской областью». Несмотря на то, что Климук неоднократно рассматривалась в качестве кандидата на пост министра финансов, возглавить ведомство ей так и не довелось.