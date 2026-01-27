Ушла в отставку замминистра финансов Свердловской области Климук

Климук проработала в минфине 40 лет.
Первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук ушла в отставку, завершив карьеру в ведомстве, в котором проработала 40 лет. Официально о ее уходе на пенсию, как ранее анонсировало URA.RU, сообщило министерство финансов региона.
«Сегодня последний день работы в минфине Свердловской области нашего звездного финансиста — первого заместителя министра финансов Светланы Дмитриевны Климук, которая уходит на заслуженный отдых», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Светлана Климук занимала ключевые посты в финансовом блоке правительства региона. С 2004 года она возглавляла направление по формированию бюджета, и областной бюджет на 2026 год стал 26-м, созданным при ее непосредственном участии. За годы службы она была удостоена звания отличника финансовой работы и знака «За заслуги перед Свердловской областью». Несмотря на то, что Климук неоднократно рассматривалась в качестве кандидата на пост министра финансов, возглавить ведомство ей так и не довелось.