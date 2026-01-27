Премьер Финляндии заявил, что Европе придется вести диалог с Россией

Орпо подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако он полагает, что время для этого разговора еще не наступило. «Решать как и когда начать диалог необходимо в координации с европейскими странами. Что касается Финляндии, Россия — наш сосед, и поэтому, если эту войну можно закончить, то диалог в какой-то момент должен быть начат, но этот момент пока не настал», — сказал он.
Финский премьер полагает, что в настоящее время «мяч на стороне России», а Финляндии будет сложно возобновить диалог с соседом, пока продолжается конфликт на Украине. «Когда вопрос о достижении мира на Украине или о прекращении огня в руках Путина, именно от России зависит, продвинется ли ситуация в направлении возобновления диалога», — утверждал он.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб.