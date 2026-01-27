Премьер Финляндии заявил, что Европе придется вести диалог с Россией

Орпо подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако он полагает, что время для этого разговора еще не наступило. «Решать как и когда начать диалог необходимо в координации с европейскими странами. Что касается Финляндии, Россия — наш сосед, и поэтому, если эту войну можно закончить, то диалог в какой-то момент должен быть начат, но этот момент пока не настал», — сказал он.