FT узнала о планах США дать Киеву гарантии безопасность в обмен на территориальные уступки

Соединённые Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на заключение мирного соглашения. При этом документ будет включать территориальные уступки, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

Помимо обеспечения безопасности Вашингтон также рассматривает возможность увеличения поставок вооружений Незалежной, если Владимир Зеленский согласится на предлагаемые условия урегулирования.

Ранее сообщалось, что в ходе американо-украинских переговоров обсуждался вопрос размещения миротворческого контингента из нейтральных государств на территории Донбасса. В качестве вариантов рассматривался либо ввод таких сил в определённую часть Донецкой области, либо организация демилитаризованной зоны в этом регионе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

