FT узнала о планах США дать Киеву гарантии безопасность в обмен на территориальные уступки

Помимо обеспечения безопасности Вашингтон также рассматривает возможность увеличения поставок вооружений Незалежной, если Владимир Зеленский согласится на предлагаемые условия урегулирования.
Ранее сообщалось, что в ходе американо-украинских переговоров обсуждался вопрос размещения миротворческого контингента из нейтральных государств на территории Донбасса. В качестве вариантов рассматривался либо ввод таких сил в определённую часть Донецкой области, либо организация демилитаризованной зоны в этом регионе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.