Стало известно, сколько населенных пунктов освободили ВС РФ с начала 2026 года

В 2026 года ВС России уже освободили 17 населенных пунктов, взяв под контроль территории площадью в 500 квадратных километров. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«С начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — сказал Герасимов. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны. По словам Герасимова, группировка войск «Север» расширяет полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Начальник Генштаба ВС РФ проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО. В ходе инспекции было отмечено освобождение Купянска-Узлового, где до сих пор продолжаются зачистные мероприятия городских кварталов. В результате рабочей поездки начальник Генштаба вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

