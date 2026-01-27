Стало известно, сколько населенных пунктов освободили ВС РФ с начала 2026 года

Герасимов объявил об освобождении 17 населенных пунктах силами российских войск.
В 2026 года ВС России уже освободили 17 населенных пунктов, взяв под контроль территории площадью в 500 квадратных километров. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«С начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — сказал Герасимов. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны. По словам Герасимова, группировка войск «Север» расширяет полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Начальник Генштаба ВС РФ проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО. В ходе инспекции было отмечено освобождение Купянска-Узлового, где до сих пор продолжаются зачистные мероприятия городских кварталов. В результате рабочей поездки начальник Генштаба вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.