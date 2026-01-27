«Ничего личного»: Игоря Чемериса снимут с поста главы соцкомитета Заксобрания Приморья

Отправившегося на специальную военную операцию (СВО) депутата Заксобрания Приморья (ЗС ПК) Игоря Чемериса уберут с поста председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан. С такой инициативой выступила группа парламентариев-единороссов. Один из инициаторов этого предложения, депутат Оксана Рыбалко сообщила ИА PrimaMedia, что в этом нет ничего личного — комитет должен работать под началом постоянного руководителя. Кто им станет, парламент решит на заседании 28 января. Известно, что это будет депутат не из социального комитета.
С предложением инициировать вопрос об освобождении Игоря Чемериса от должности председателя социального комитета выступили члены фракции «Единая Россия» Оксана Рыбалко, Александр Захаров и Татьяна Косьяненко. Последняя ранее некоторое время возглавляла соцкомитет после отставки с этого поста Чемериса в 2019 году. Парламентарии направили свое обращение на имя зампреда соцкомитета Николая Алешина. Оно получило одобрение в ходе внеочередного заседания комитета, проведенного 27 января.
— Он пошел на СВО, у него командировка шесть месяцев. Должен быть руководитель у комитета. Комитет самый серьёзный. Работать шесть месяцев без руководителя комитет не может, — сказала в беседе с ИА PrimaMedia Оксана Рыбалко.
О решении уйти на СВО Чемерис объявил 20 января. Он будет проходить службу в Херсонской области в составе БАРС-33. Ранее по его предложению в качестве и.о. главы комитета на период длительной командировки комитет согласовал зампреда соцкомитета Николая Алешина.
— И.о. может замещать неделю, ну, хорошо, например, 30 отпускных дней. Но шесть месяцев — это много, — считает Оксана Рыбалко. — Здесь никаких личных отношений к Игорю Святославовичу. Он был хорошим руководителем комитета. И я надеюсь, что по возвращении дальше уже там как получится. Он хороший руководитель комитета, но принял для себя такое решение уйти на СВО. Это его решение, мы его уважаем, но работать комитет должен в стабильном порядке. Ничего личного.
Нового председателя комитета ЗС по соцполитике и защите прав граждан утвердят в среду на заседании парламента. Фракция «Единая Россия» рекомендует своего кандидата.
ИА PrimaMedia известно, что это будет представитель другого комитета, не социального. Поэтому сначала депутата введут в состав этого комитета. Согласно процедуре, председатель комитета избирается открытым голосованием из числа членов соответствующего комитета. Решение об избрании оформляется соответствующим постановлением Заксобрания, которое принимается большинством голосов от числа избранных депутатов.
Напомним, что Игорь Чемерис три созыва возглавляет соцкомитет, но вынужденный перерыв уже случался. 21 июля 2019 года он объявил о сложении полномочий председателя комитета по социальной политике. Депутат не объяснял причины. Политологи связывали отставку с публичным спором в стенах ЗС ПК с председателем правительства Верой Щербиной по вопросу административной реформы и с деятельностью созданного незадолго до этого общественного клуба «Нам здесь жить», объединившего представителей группы, считавшейся близкой к экс-губернатору Приморья Сергею Дарькину.