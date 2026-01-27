Власти Самары подписали соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ

«Это сотрудничество в перспективе позволит реализовать важные инфраструктурные проекты по созданию новых соцобъектов, реставрации ОКН, развития индустриальных парков и многого другого. Мы заинтересованы в сотрудничестве с надежными партнерами, которые позволят нам развивать город и создавать комфортные условия для жизни», — написал глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.