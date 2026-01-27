Ричмонд
Власти Самары подписали соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ

Администрация Самары подписала новое соглашение, направленное на социально-экономическое развитие города.

Источник: администрация Самары

Власти Самары договорились о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ. Соглашение направлено на социально-экономическое развитие города. Свои подписи на документе 26 января 2026 года поставили мэр Иван Носков и управляющий директор Поволжского регионального центра банка Алексей Мочалов.

«Это сотрудничество в перспективе позволит реализовать важные инфраструктурные проекты по созданию новых соцобъектов, реставрации ОКН, развития индустриальных парков и многого другого. Мы заинтересованы в сотрудничестве с надежными партнерами, которые позволят нам развивать город и создавать комфортные условия для жизни», — написал глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.

Подписанное соглашение устанавливает партнерство администрации города и банка в финансово-кредитной сфере. Речь идет о совместной реализации инвестпроектов, развитии и поддержке МСП, а также о финансировании развития городской инфраструктуры.

Сейчас с кредитной поддержкой банка в Самаре строят 15 новых домов. Также банк кредитует региональные предприятия в сфере металлургии, торговли и др.