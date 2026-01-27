Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ дало советы россиянам из-за выдворения из Эстонии

Российские граждане имеют право оспаривать в суде решение о выдворении из Эстонии, но на практике сталкиваются с серьёзными финансовыми и организационными трудностями. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абасов.

Источник: Life.ru

«Возможность оспорить решение в судебных органах существует, однако на практике соотечественники сталкиваются с рядом сложностей как в финансовом плане, так и организационном», — сказал собеседник агентства.

Посольство России продолжает внимательно следить за ситуацией. В случае необходимости и при наличии правовых оснований ведомство оперативно оформляем проездные документы, включая свидетельства на возвращение в РФ.

Ранее сообщалось, что с 25 января Эстония ввела более жёсткие правила пересечения границы для российских дипломатов. Сотрудники дипломатических миссий, консульств, их технический персонал, а также члены их семей обязаны теперь заранее получать специальное разрешение как на въезд, так и на транзит через территорию страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.