Посольство РФ дало советы россиянам из-за выдворения из Эстонии

Ранее сообщалось, что с 25 января Эстония ввела более жёсткие правила пересечения границы для российских дипломатов. Сотрудники дипломатических миссий, консульств, их технический персонал, а также члены их семей обязаны теперь заранее получать специальное разрешение как на въезд, так и на транзит через территорию страны.