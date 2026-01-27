Посольство РФ дало советы россиянам из-за выдворения из Эстонии

«Возможность оспорить решение в судебных органах существует, однако на практике соотечественники сталкиваются с рядом сложностей как в финансовом плане, так и организационном», — сказал собеседник агентства.
Посольство России продолжает внимательно следить за ситуацией. В случае необходимости и при наличии правовых оснований ведомство оперативно оформляем проездные документы, включая свидетельства на возвращение в РФ.
Ранее сообщалось, что с 25 января Эстония ввела более жёсткие правила пересечения границы для российских дипломатов. Сотрудники дипломатических миссий, консульств, их технический персонал, а также члены их семей обязаны теперь заранее получать специальное разрешение как на въезд, так и на транзит через территорию страны.
