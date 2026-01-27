Первый замминистра финансов Свердловской области ушла в отставку спустя 40 лет работы

Как сообщили Накануне.RU в областном минфине, Климук уходит на заслуженный отдых. В министерстве она проработала почти 40 лет и принимала участие в формировании 26 бюджетов Свердловской области. Накануне, 26 января, был ее последний рабочий день.
«Уникальный руководитель, который, десятилетиями занимая высокий пост, сохранил скромность, уважительное отношение к коллегам, независимо от их должности, открытость, готовность поддерживать и помогать», — отметили в минфине.
Напомним, недавно стало известно, что госдолг Свердловской области за месяц снизился больше чем на миллиард рублей.