MEE: США могут точечно ударить по Ирану на этой неделе

Собеседник издания уточнил, что сроки атаки могут измениться. MEE пишет, что в администрации США идут «хаотичные» обсуждения атаки, и среди чиновников «разгорелись дебаты о том, какими будут последствия» из-за возможных ответных мер со стороны Ирана. Неназванный экс-сотрудник американской разведки убежден, что президент Дональд Трамп не отказался от стремления сменить режим в Тегеране.