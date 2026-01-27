MEE: США могут точечно ударить по Ирану на этой неделе

Собеседник издания уточнил, что сроки атаки могут измениться. MEE пишет, что в администрации США идут «хаотичные» обсуждения атаки, и среди чиновников «разгорелись дебаты о том, какими будут последствия» из-за возможных ответных мер со стороны Ирана. Неназванный экс-сотрудник американской разведки убежден, что президент Дональд Трамп не отказался от стремления сменить режим в Тегеране.
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Власти исламской республики говорили о гибели 3,1 тыс. протестующих, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. Вчера Трамп сообщил о желании Тегерана заключить сделку с Вашингтоном.