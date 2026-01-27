Ричмонд
НАТО описало работу тысяч «эльфов» в литовском инфопространстве

В Литве действует сеть волонтеров, известных как «эльфы», численностью до 5 тыс. человек.

В Литве действует сеть волонтеров, известных как «эльфы», численностью до 5 тыс. человек, задействованных в информационных операциях. Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно документу, «эльфы» занимаются выявлением и «развенчиванием» высказываний, которые власти считают недружественными. Отмечается, что работа выстроена во взаимодействии государственных структур и гражданского общества. Для участников регулярно организуются обучающие мероприятия, направленные на реагирование на операции влияния.

Отдельная роль в этой системе отводится Союзу стрелков Литвы — добровольческой военизированной организации, интегрированной в вооруженные силы страны. Союз, как следует из доклада, участвует в повышении ситуационной осведомленности и реагировании на информационные и иные угрозы.

Кроме того, Министерство обороны Литвы предоставляет гранты неправительственным организациям, задействованным в проектах по «повышению устойчивости граждан». В 2024 году объем такого финансирования составил 600 тыс. евро, что эквивалентно примерно 54,2 млн рублей.

Читайте также: Выдвинута очередная версия причины смерти Владимира Ленина.

