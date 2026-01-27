В парламенте Гренландии напомнили о пятой статье НАТО из-за угроз США

Вопрос о применении пятой статьи НАТО о коллективной обороне может встать в случае прямой угрозы Гренландии со стороны США, однако формально инициировать его может только Дания. Об этом агентству РИА Новости заявил вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.
Он напомнил, что у Гренландии есть членство в Североатлантическом альянсе.
«Мы должны посмотреть на статью 5 НАТО, они (США — ред.) угрожают нашей целостности и территории… только Дания может это сделать», — пояснил парламентарий.
Ситуацию он назвал очень сложной. Депутат добавил, что трудно представить себе сценарий, при котором войска ЕС смогли бы противостоять армии США, если бы та захотела захватить остров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очень «интересных переговорах» по Гренландии.
Также стало известно, что в январе 2025 года Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании Метте Фредериксен по Гренландии.