В парламенте Гренландии напомнили о пятой статье НАТО из-за угроз США

Вопрос о применении пятой статьи НАТО о коллективной обороне может встать в случае прямой угрозы Гренландии со стороны США, однако формально инициировать его может только Дания. Об этом агентству РИА Новости заявил вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.