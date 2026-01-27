США увязали гарантии Киеву с миром и территориальными уступками

Вашингтон дал понять Киеву, что без мирного соглашения гарантий безопасности не будет. При этом возможная сделка, по данным западных СМИ, может включать территориальные уступки.
Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, администрация президента США Дональда Трампа обозначила жесткую последовательность шагов. Сначала Украина должна согласиться на мирное соглашение, и лишь после этого может рассчитывать на американские гарантии безопасности. Иной формат в Белом доме, как утверждается, не рассматривается.
Источники издания отмечают, что такая позиция была доведена до Киева в закрытых консультациях. Вашингтон исходит из того, что именно согласие на сделку должно стать отправной точкой для дальнейших обязательств США. Подробности возможных условий соглашения не раскрываются, однако собеседники FT указывают на вероятность территориальных компромиссов.
На этом фоне в Москве вновь подчеркнули значимость территориального вопроса. 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках так называемой формулы Анкориджа эта тема имеет для России принципиальное значение. По его словам, данная позиция остается неизменной и полностью разделяется главой государства.
