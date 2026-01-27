США увязали гарантии Киеву с миром и территориальными уступками

Источники издания отмечают, что такая позиция была доведена до Киева в закрытых консультациях. Вашингтон исходит из того, что именно согласие на сделку должно стать отправной точкой для дальнейших обязательств США. Подробности возможных условий соглашения не раскрываются, однако собеседники FT указывают на вероятность территориальных компромиссов.