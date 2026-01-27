Белый дом заявил, что мирное урегулирование России и Украины идет «отлично»

Администрация США считает, что мирный процесс по урегулированию на Украине находится в отличном состоянии. Об этом заявили в Белом доме, комментируя трёхсторонние переговоры в Абу-Даби, сообщает Financial Times.
«Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби на выходных», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Переговоры с участием представителей России, США и Украины прошли в столице ОАЭ 23−24 января.
Владимир Зеленский ранее заявил, что новая трехсторонняя встреча пройдет 1 февраля. Он отметил, что по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы, Украина будет максимально подготовленной.
